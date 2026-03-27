Politie deelt nieuwe foto van al maand vermiste Trudy (75) uit Heiloo

De politie heeft een nieuwe foto gedeeld van de 75-jarige Trudy uit Heiloo. De vrouw wordt al sinds 21 februari vermist. De politie hoopt dat iemand haar heeft gezien of weet waar ze zich op dit moment bevindt. Er wordt al een maand met man en macht naar haar gezocht.

Naast het politieonderzoek helpen het Veteranen Search Team en Stichting Signi mee met de zoektocht naar de 75-jarige vrouw. Er wordt vooral gezocht in het Heilooërbos en de directe omgeving van het woonadres van Trudy. Het gebied is groot, wat het lastig maakt om haar te vinden.

