Zorgen om vermiste Danyet (15) uit Duivendrecht

De politie is op zoek naar de sinds woensdag vermiste Danyet uit Duivendrecht. Het 15-jarige meisje is voor het laatst gezien bij het COA aan de Rijksstraatweg in de Noord-Hollandse plaats. De politie vermoedt dat zij is vertrokken in de richting van een school in Amstelveen.

Danyet is 15 jaar en tussen de 1,45 en 1,50 meter lang. Ze heeft een slank postuur, een licht getinte huidskleur en donkerzwart haar. Danyet heeft donkerbruine ogen en daarnaast enkele pigmentvlekken in haar gezicht. Ze draagt een lange zwarte jurk met bloemen en daaronder gympen.

De politie vraagt iedereen die meer weet over de vermissing om contact op te nemen.

In onderstaande video leggen we uit wat je moet doen als iemand vermist raakt: