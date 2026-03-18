Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Politie zoekt vermiste Przemek (43) uit Amsterdam: zorgen om welzijn

Vermissing

Vandaag, 11:26 - Update: 22 minuten geleden

Link gekopieerd

De politie is op zoek naar de 43-jarige Przemek uit Amsterdam. De Poolse man is sinds vrijdag 13 maart vermist en het is niet bekend waar hij zich op dit moment bevindt. Przemek is voor het laatst gezien in de buurt van het Olympisch Stadion in Amsterdam-Zuid.

Przemek is in het bezit van een zwarte Audi Avant, maar het is niet bekend waar het voertuig zich op dit moment bevindt. De politie maakt zich ernstig zorgen om zijn welzijn.

De vermiste man heeft kort haar, opvallende tatoeages in zijn hals en een onregelmatig gebit. De politie roept iedereen die meer weet op om zich te melden.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Familie vermiste Dominic (23): zoek niet zelf zonder overleg
Familie vermiste Dominic (23): zoek niet zelf zonder overleg
Grote zoektocht naar vermiste Trudy (75) in Heiloo
Grote zoektocht naar vermiste Trudy (75) in Heiloo

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.