Politie zoekt vermiste Przemek (43) uit Amsterdam: zorgen om welzijn

De politie is op zoek naar de 43-jarige Przemek uit Amsterdam. De Poolse man is sinds vrijdag 13 maart vermist en het is niet bekend waar hij zich op dit moment bevindt. Przemek is voor het laatst gezien in de buurt van het Olympisch Stadion in Amsterdam-Zuid.

Przemek is in het bezit van een zwarte Audi Avant, maar het is niet bekend waar het voertuig zich op dit moment bevindt. De politie maakt zich ernstig zorgen om zijn welzijn.

De vermiste man heeft kort haar, opvallende tatoeages in zijn hals en een onregelmatig gebit. De politie roept iedereen die meer weet op om zich te melden.

In onderstaande video leggen we uit wat je moet doen als iemand vermist raakt: