Vermiste Marcel (57) uit Bergen dood gevonden

De 57-jarige Marcel uit Bergen, die eerder als vermist werd opgegeven, is overleden aangetroffen. Dat meldt de politie vrijdag. De man vertrok maandag te voet vanuit zijn zorginstelling in Bergen.

Een groep van 67 vrijwilligers doorzocht donderdag samen met het Veteranen Search Team meerdere delen van de duinen in Bergen, op zoek naar Marcel. Ook hielp een droneteam van de politie mee aan de zoekactie.

De politie laat vrijdag weten dat Marcel overleden is aangetroffen. "We leven mee met zijn naasten", aldus de politie.

