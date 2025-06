Lichaam gevonden in zoektocht naar vermiste Annette (59) uit Valkenswaard

In de zoektocht naar de vermiste Annette (59) uit Valkenswaard heeft de politie woensdag een overleden persoon aangetroffen in het Leenderbos in de Brabantse plaats. Dat meldt de politie op X, die eerder op de dag aan Hart van Nederland liet weten in het bos een telefoon gevonden te hebben die mogelijk van Annette zou zijn.

De politie en het Veteranen Search Team hebben woensdag de zoektocht naar de vrouw hervat. De 59-jarige Valkenswaardse wordt sinds zondag vermist. Ze werd voor het laatst gezien bij begraafplaats Eikenhof aan Sil. Annette had haar twee hondjes bij zich. "We maken ons zorgen om haar", vertelde de politie maandag aan Hart van Nederland.

De hondjes zijn levend teruggevonden, aldus de woordvoerder van de politie woensdag.