Annette (59) en haar twee hondjes vermist uit Valkenswaard

De 59-jarige Annette is sinds zondag vermist uit het Brabantse Valkenswaard. Mogelijk heeft ze twee hondjes bij zich. De politie heeft haar signalement en foto verspreid, in de hoop haar terug te vinden.

"We maken ons zorgen om haar", vertelt de politie aan Hart van Nederland. "Ze heeft de juiste zorg nodig. Daarom zijn we nog druk aan het zoeken met het Veteranen Search Team." Die zoektocht focust zich op het natuurgebied vanaf Valkenswaard tot aan de Belgische grens.

Annette is zondag voor het laatst gezien in de omgeving van de begraafplaats aan De Sil. Ze verplaatst zich mogelijk met een scootmobiel met een opvallende rode mand. De vrouw is 1,65 meter lang en draagt blond/rossig haar in een bob.

Op het moment van de verdwijning droeg ze een zwart t-shirt met in witte bedrukking 'Never mind' erop. Ze had een wit-groen gebloemde legging aan en zwarte schoenen van het merk Sketcher. Daarnaast had ze een beige pet op.

Tips

Wie de vrouw heeft gezien kan gratis de opsporingstiplijn bellen (0800-6070) of reageren via het tipformulier op de website van de politie.