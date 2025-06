Dit weten we nu over de vermiste Annette (59) en haar twee hondjes

Nog steeds ontbreekt ieder spoor van de 59-jarige Annette uit het Brabantse Valkenswaard. Ze wordt sinds zondag vermist en vermoedelijk heeft ze haar twee hondjes bij zich. De politie heeft inmiddels haar signalement en foto verspreid, in de hoop haar snel terug te vinden. Dit is wat we nu weten over de zaak.

"We maken ons zorgen om haar", vertelt de politie maandag aan Hart van Nederland. "Ze heeft de juiste zorg nodig. Daarom zijn we nog druk aan het zoeken met het Veteranen Search Team." De zoektocht naar Annette, die medicatie nodig heeft, focust zich nu vooral op het natuurgebied vanaf Valkenswaard tot aan de Belgische grens.

Signalement

Annette werd zondag voor het laatst gezien in de buurt van de begraafplaats aan De Sil. In de omgeving van die begraafplaats zou ze een weitje hebben waar ze twee Shetlandpony's houdt. Soms overnachtte ze in een wagentje bij de stal van haar pony's.

Ze verplaatst zich mogelijk met een scootmobiel met een opvallende rode mand. Annette is 1,65 meter lang en heeft blond/rossig haar in een boblijn. Op het moment van haar verdwijning droeg ze een zwart T-shirt met de witte opdruk 'Never mind', een wit-groen gebloemde legging en zwarte schoenen van het merk Skechers. Ze had ook een beige pet op.

Vergeefse zoektocht

De politie en het Veteranen Search Team (VST) hebben maandag met ongeveer zeventig mensen gezocht naar Annette en haar twee hondjes. Vooral het gebied tussen begraafplaats De Sil en de Belgische grens is intensief doorzocht, maar dat leverde nog niets op.

Dinsdag is de zoekactie nog niet hervat. De politie bekijkt eerst de locaties die maandag zijn doorzocht en analyseert de tips die zijn binnengekomen. Mogelijk leiden die tot nieuwe zoekgebieden.

De politie vermoedt dat Annette met haar scootmobiel en hondjes nog ergens rondrijdt of verblijft. Wie haar heeft gezien, kan gratis bellen met de opsporingstiplijn via 0800-6070 of het tipformulier invullen op de website van de politie.