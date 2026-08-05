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Duikers zoeken naar vermiste Toon, familie vreest het ergste

Vermissing

Vandaag, 14:00

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De zoektocht naar de vermiste Toon (78) uit Oosterhout heeft zich woensdag verplaatst naar een kanaal. De politie zoekt daar met het Landelijk Team Onderwaterzoekingen, een sonarboot, duikers, speurhonden en drones. Ook het Veteranen Search Team helpt mee.

De 78-jarige verdween zondagmiddag uit zijn woning in Oosterhout. Zijn zoon Henk zoekt daar al dagen naar zijn vader en ging woensdagochtend samen met zijn eigen zoon opnieuw bij het kanaal kijken. "Daar zagen we bellen omhoog komen en iets dat op een hand leek", vertelt hij aan Hart van Nederland.

Medicijnen nodig

De familie zocht de afgelopen dagen onder meer met een SAR-team met speurhonden. Volgens Henk heeft zijn vader medicijnen nodig en is hij zwaar dementerend. "Ons pa kan niet ver lopen. Hij kan sowieso geen 1,5 of 2 kilometer lopen." Sinds zijn verdwijning rijdt de familie elke dag langs het kanaal. "Hij was niet meer helder", zegt de zoon.

Een politiewoordvoerder bevestigt dat op de locatie uitgebreid wordt gezocht. Volgens de politie zijn de afgelopen dagen veel tips binnengekomen, maar hebben die nog niet geleid tot de vondst van Toon.

Door Redactie Hart van Nederland

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