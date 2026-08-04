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Opnieuw grote zoekactie naar vermiste man (78) uit Oosterhout

Vermissing

Vandaag, 15:00

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Opnieuw is een grote zoekactie gestart naar de 78-jarige man die sinds zondagmiddag wordt vermist vanuit Oosterhout. De zoektocht vindt maandag plaats vanaf de Moerkensdreef in Dongen en richt zich op het gebied tussen Oosterhout, Dongen, Rijen en Dorst, in de omgeving van de Duiventoren.

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De man vertrok zondag rond 15.30 uur te voet vertrok vanaf zijn woning in Oosterhout. De 78-jarige is slecht ter been en is sindsdien niet meer gezien. Het Veteranen Search Team zocht in de nacht van zondag op maandag al met zestig mensen naar de man. Die zoektocht duurde tot 05.15 uur, maar zonder resultaat. Dinsdag is daarom opnieuw een grote zoekactie op touw gezet.

Signalement

De vermiste man heeft grijs, kalend haar. Hij draagt mogelijk een donkerblauwe joggingbroek met een wit shirt of een geruite blouse. Heb je de man gezien of weet je waar hij mogelijk is? Neem dan contact op met de politie via 0900 8844.

Door Redactie Hart van Nederland

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