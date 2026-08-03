Politie en Veteranen Search Team maken zich zorgen om vermiste man (78)

De politie is op zoek naar een 78-jarige man die zondag rond 15.30 uur te voet vertrok vanaf zijn woning in Oosterhout. De man is sindsdien vermist en is slecht ter been. De politie vraagt mensen uit te kijken naar hem.

Het Veteranen Search Team zocht afgelopen nacht met zestig mensen naar de man. De zoektocht duurde tot 05.15 uur, maar de 78-jarige is nog niet gevonden. Het Veteranen Search Team laat weten maandag opnieuw te gaan zoeken. Waar dat gebeurt, maken zij nog niet bekend.

Signalement

De man heeft grijs, kalend haar. Hij draagt mogelijk een donkerblauwe joggingsbroek met een wit shirt of een geruite blouse. Heb je de man gezien of weet je waar hij mogelijk is? Neem dan contact op met de politie via 0900 8844.