Kwetsbare Edik (38) vermist in Eindhoven: politie zoekt vanuit de lucht

Vermissing

Vandaag, 15:35 - Update: 1 uur geleden

De politie maakt zich grote zorgen om de vermiste Edik (38) uit Eindhoven. Hij is verstandelijk beperkt en wordt vermist sinds dinsdagmiddag 30 december.

Edik Khadchadurjan is dinsdagmiddag 30 december rond 14.45 uur voor het laatst gezien op de Nuenenseweg in Eindhoven. Hij is te voet vertrokken in onbekende richting. Omdat de man een verstandelijke beperking heeft, maakt de politie zich ernstig zorgen.

Volgens het Eindhovens Dagblad zou de man zijn weggelopen van woonpark Eckartdal, waar mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking wonen. De politie heeft het zoekgebied inmiddels uitgebreid naar de naastgelegen plaatsen Geldrop en Heeze, schrijft de krant.

Dit moet je doen als iemand vermist is geraakt:

Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?
2:01

Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?

Signalement

Edik is 1,80 meter lang en heeft zwart kort haar. Op het moment van vermissing droeg hij zwarte schoenen met een witte zool van het merk Sketchers, een lichtblauwe spijkerbroek, een witte trui en een zwarte korte winterjas met capuchon.

Politie

Politie

Door Redactie Hart van Nederland

