Politie maakt zich grote zorgen om welzijn vermiste Ritaj (16) uit Bilthoven

De politie maakt zich grote zorgen om de 16-jarige Ritaj uit Bilthoven. Het meisje wordt sinds 18 december vermist en is ondanks een uitgebreid onderzoek nog altijd niet gevonden. De politie roept mensen op om uit te kijken en tips direct door te geven.

Ritaj is weggelopen vanuit Bilthoven. Waar zij nu is, is niet bekend. De politie sluit niet uit dat zij zich in de regio Utrecht bevindt, maar het is ook mogelijk dat zij bij vrienden of kennissen verblijft, eventueel in het buitenland. Sinds haar vermissing zijn meerdere inspanningen gedaan om haar te vinden, maar tot nu toe zonder resultaat.

Signalement

Ritaj is 16 jaar oud, heeft een normaal postuur en is ongeveer 1.55 meter lang. Ze heeft lang, stijl haar. Op het moment van haar vermissing droeg zij een zwarte broek en een zwarte jas.

De zorgen om haar welzijn nemen toe. Mensen die Ritaj hebben gezien of weten waar zij zich bevindt, worden dringend gevraagd contact op te nemen met de politie via de opsporingslijn (0800-6070) of het tipformulier.