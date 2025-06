Stiefmoeder en vader vermiste Tijn (13) uit Eindhoven blijven langer vastzitten

Twee weken langer achter slot en grendel in voorarrest: dat is het oordeel voor de 40-jarige vrouw die verdacht wordt van betrokkenheid bij de vermissing van de 13-jarige Tijn uit Eindhoven. Eerder besloot de rechtbank Den Bosch al dat de 50-jarige vader van de jongen ook langer in voorarrest blijft.

Wat moet je doen bij een vermissing? We leggen het je uit in bovenstaande video.

De vrouw, de stiefmoeder van Tijn en afkomstig uit Valkenswaard, wordt ervan verdacht dat ze hem aan het wettelijk gezag heeft onttrokken. Op 14 januari van dit jaar raakte de jongen vermist en was hij maar liefst 5 maanden weg. Afgelopen maandagavond meldde hij zich bij een getuige, die daarop direct de hulpdiensten inschakelde.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Niet meer in vrijheid?

De eveneens uit Valkenswaard afkomstige vader en de stiefmoeder werden op vrijdag 13 juni gearresteerd. Beide woningen van de verdachten zijn doorzocht. De politie sluit niet uit dat er in deze zaak nog meer aanhoudingen zullen gaan plaatsvinden en roept iedereen op die tips heeft om deze door te geven.

In eerste instantie mocht de stiefmoeder het onderzoek in de zaak in vrijheid afwachten maar daar was het Openbaar Ministerie het niet mee eens en ging in beroep. Volgens een woordvoerder van de rechtbank viel de beslissing een dag later anders uit, omdat de rechters nu beschikken over "aanvullende stukken die de verdenkingen tegen de vrouw hebben verstevigd".

Hart van Nederland/ANP