Amber (16) uit Breda vermist: 'Ging mee met man die ze via TikTok kende'

Sabina Schouten is radeloos. Sinds woensdagmiddag 15.00 uur is haar dochter Amber vermist. Het 16-jarige meisje had lange tijd stiekem contact met een 20-jarige man uit Noorwegen. De ouders van Amber hebben er alles aan gedaan om het contact te verbreken, maar toen stond de Noor ineens op de stoep en is Amber met hem meegegaan.

"We hebben gisteren al heel de dag rondgereden om te zoeken en dat doen we vandaag weer", vertelt een bezorgde Sabina Schouten tegen Hart van Nederland. Sinds woensdagmiddag is haar dochter Amber vermist. Het 16-jarige meisje had een tijd geleden via TikTok een 20-jarige man leren kennen. "Daar praatte ze veel mee en dat was oke. Maar ik waarschuwde haar wel voor de gevaren, want je weet niet wie er achter het scherm zit."

Contact verbreken

Uiteindelijk wilde Amber graag de Noor ontmoeten. Maar daar stak moeder Sabina een stokje voor. "Dat heb ik afgewezen en ik heb er toen alles aan gedaan om het contact te verbreken." De moeder heeft de telefoon van Amber afgepakt, maar via de opa en oma en op school kreeg ze toch weer een telefoon.

Uiteindelijk stond de Noor deze week ineens op de stoep en is Amber met hem mee gegaan. "Ze zijn naar een hotel in Breda gegaan. We hebben dagenlang gevraagd of ze naar huis kon komen. Maar dat deed ze maar niet." Uiteindelijk zijn vader en moeder naar het hotel gegaan om Amber te halen. "Maar we werden op alle vlakken tegengewerkt. We mochten niet naar de kamer ondanks dat we zeiden dat onze minderjarige dochter er zat."

Geen aanknopingspunten

Toen ze de politie hadden ingeschakeld en die later de kamer binnenkwamen, was er geen spoor van Amber en de man meer te bekennen. "Alles hadden ze achtergelaten. Zijn koffer, alle telefoons en simkaarten. Niks om hun te kunnen traceren."

Amber en de Noor zijn op de vlucht geslagen, vermoedt de moeder. Een klasgenoot heeft hen nog op het treinstation van Breda gezien en tegen Amber gezegd dat ze naar huis moest. "Maar toen zijn ze snel gevlucht." Verder is het nu zoeken naar een speld in een hooiberg. "Gelukkig neemt de politie het heel serieus en helpen ze met zoeken, maar zonder aanknopingspunten is het heel lastig. We rijden heel de dag door Breda en doen oproepen op sociale media, maar nog zonder succes."

De politie laat weten bekend te zijn met de zaak, maar geeft vanwege de betrokkenheid van een minderjarige verder geen inhoudelijke informatie. Wel bevestigen ze dat er actief naar Amber wordt gezocht.