Is vermiste John de mysterieuze Lucky? Politie reageert: 'We zien gelijkenis'

Tussen de ruim 500 tips die de politie heeft gekregen over de mysterieuze 'Lucky' duikt ook de naam van de vermiste Canadees John Russell Kenny op. Online wordt volop gespeculeerd over de gelijkenis tussen de twee, maar de politie waarschuwt om niet te snel conclusies te trekken.

Kenny wordt sinds 1993 vermist in Canada. Op sociale media worden foto's van hem en Lucky naast elkaar gezet vanwege hun gelijkenis. Ook de naam valt op: Lucky stond in Amsterdam onder verschillende namen bekend, waaronder John en 'Chris de Canadees'. De mogelijke match wordt onderzocht door zowel politie in Nederland als Canada.

Beeld: Politie / Government of Canada

Politie: niet te snel van stapel lopen

De politie ziet de overeenkomsten ook, maar benadrukt dat foto's alleen niet voldoende zijn om Lucky te identificeren. "Je moet echt meer onderzoek doen dan alleen foto's met elkaar vergelijken om zeker te weten of Lucky deze persoon is. Daar zijn we nu mee bezig en dat kan wat tijd kosten", zegt politiewoordvoerder Marijke Stor tegen Hart van Nederland.

Daarbij wil de politie voorkomen dat familieleden van vermiste personen onterecht hoop krijgen. "Ik kan me heel goed voorstellen als er dan ineens informatie komt dat hij zich in Nederland zou kunnen bevinden, er bij mensen een sprankje hoop gaat komen. Daar moeten we heel zorgvuldig mee omgaan. We willen iedereen oproepen om niet te snel van stapel te lopen en niet te snel conclusies te trekken."

DNA-onderzoek

De tip over Kenny wordt volgens de politie serieus onderzocht, maar hij is niet de enige naam die is binnengekomen. "We moeten ook niet gaan tunnelen. Er worden ook andere namen genoemd. Je hebt veel meer nodig dan alleen een foto om hem te identificeren."

In totaal heeft de politie inmiddels ruim 500 tips ontvangen. Ook krijgt het onderzoeksteam veel vragen over DNA-onderzoek. Volgens de politie is alles onderzocht wat binnen de juridische mogelijkheden ligt. Omdat de zoektocht naar Lucky geen strafrechtelijk onderzoek betreft, zijn die mogelijkheden beperkt. Nieuwe informatie over zijn identiteit blijft welkom.

Wat is er met Lucky gebeurd?

Lucky zakte op 10 mei 2023 in Amsterdam op straat in elkaar en kreeg een hersenbloeding of herseninfarct. Hij hield daar afasie aan over en kan daardoor nauwelijks communiceren. De man was lid van een boeddhistische gemeenschap, waar hij de bijnaam 'Lucky' kreeg. Hij komt vermoedelijk oorspronkelijk niet uit Nederland.

Omdat Lucky zelf nauwelijks informatie over zijn identiteit kan geven, probeert het Amsterdamse Cold Case-team inmiddels al drie jaar te achterhalen wie hij is. Dat gebeurt volgens de politie ook met zijn instemming. "We hebben aan hem gevraagd: wil je dat we ons best doen om jouw identiteit te achterhalen? Dan lijkt hij op zijn manier instemmend te reageren."