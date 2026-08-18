Oproep over 'Lucky' levert 140 tips op: 'Overweldigend'

De oproep om de identiteit van de mysterieuze 'Lucky' te achterhalen, heeft veel losgemaakt. De politie heeft 140 tips gekregen nadat maandag beelden van de onbekende man werden gedeeld. De politie noemt het aantal reacties "overweldigend" en gaat alle tips grondig bekijken.

De politie probeert al ruim 3 jaar te achterhalen wie de man is. Op 10 mei 2023 zakte hij in Amsterdam op straat in elkaar. In het ziekenhuis bleek dat hij mogelijk een hersenbloeding of herseninfarct had gehad. Sindsdien kan hij nauwelijks communiceren en kan hij zelf niet vertellen wie hij is of waar hij vandaan komt. Hij verblijft nu in een verzorgingscentrum in Amsterdam Zuidoost.

'Lucky' en 'Chris de Canadees'

Het Amsterdamse coldcaseteam nam de zaak over nadat eerdere pogingen om zijn identiteit te achterhalen niets opleverden. Inmiddels is duidelijk geworden dat de man lid is van een boeddhistische gemeenschap aan de Middenweg in Amsterdam. Daar kennen mensen hem als 'Lucky'.

Bij Soep en Zo aan het Waterlooplein zou hij bekendstaan als 'Chris de Canadees'. De man sprak altijd Engels en komt volgens het coldcaseteam vermoedelijk niet uit Nederland. Mogelijk komt hij uit de Verenigde Staten of Canada.

140 nieuwe tips

Maandag besloot de politie beelden van Lucky te delen in de hoop dat iemand hem zou herkennen. Dat leverde in korte tijd 140 tips op.

Of tussen die informatie de gouden tip zit waarmee zijn identiteit kan worden vastgesteld, is nog niet duidelijk. Het coldcaseteam gaat de binnengekomen tips "allemaal grondig bekijken".