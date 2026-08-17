Politie Amsterdam zoekt al 3 jaar naar identiteit onbekende man: wie is 'Lucky'?

De Amsterdamse politie probeert al ruim drie jaar de identiteit van de onbekende man 'Lucky' te achterhalen. De man zakte in 2023 in elkaar op straat en heeft mogelijk een hersenbloeding of herseninfarct gehad. Sindsdien kan hij nauwelijks communiceren. Omdat het onderzoek geen nieuwe aanknopingspunten oplevert, doet de politie nu een oproep: wie herkent 'Lucky'?

De man zakte op 10 mei 2023 in elkaar op straat in Amsterdam en werd naar het ziekenhuis gebracht. Hij heeft mogelijk een hersenbloeding of herseninfarct gehad. Artsen concludeerden dat hij afasie heeft overgehouden, waardoor hij nauwelijks kan communiceren. Daardoor kan hij geen informatie over zijn identiteit of adres delen. Ook heeft hij geen documenten.

Sindsdien probeert de Amsterdamse recherche de gegevens van 'Lucky' te achterhalen. Volgens de politie lopen alle mogelijke sporen dood. Lucky verblijft inmiddels in een verzorgingscentrum in Amsterdam. Hij kan niet meer zelf verantwoorde beslissingen nemen en de gevolgen daarvan overzien, meldt de politie.

'Chris de Canadees'

Het Cold Case Team heeft de zaak overgenomen van de recherche. De gepensioneerde vrijwilligers Ruud en Nel proberen het sociale netwerk van Lucky in kaart te brengen. Zo kwamen ze erachter dat hij lid is van een boeddhistische gemeenschap aan de Middenweg in Amsterdam. De leden van die gemeenschap kennen hem als 'Lucky'. Via andere bronnen hoorden Ruud en Nel dat de man zo nu en dan wat drinkt bij Soep en Zo aan het Waterlooplein. Daar staat hij bekend als 'Chris de Canadees'.

Ruud en Nel gaan ervan uit dat de man waarschijnlijk niet uit Nederland komt, maar mogelijk uit de Verenigde Staten of Canada. Hij sprak altijd Engels.

'Niemand weet wie deze man echt is'

Ruud en Nel kunnen de zaak niet loslaten. "Het gaat er bij mij niet in dat niemand weet wie deze man echt is. Het is toch gek dat je misschien wel twintig jaar onder de radar kan leven in Nederland", vertelt Nel in het politiebericht. "Ieder persoon heeft recht op een identiteit, dus ook deze man", aldus Ruud.

Mensen die meer weten over Lucky kunnen contact opnemen met de politie.