Lindsey (15) uit Limburgse Urmond vermist

De politie is op zoek naar de 15-jarige Lindsey uit Urmond. Zij is afgelopen maandag voor het laatst gezien op de Raadhuisstraat in de Limburgse plaats. Sindsdien ontbreekt ieder spoor. De politie komt graag in contact met getuigen of mensen die meer weten over haar vermissing.

Lindsey is vanaf de Raadhuisstraat te voet in onbekende richting vertrokken. Daarna is niets meer van haar vernomen. Ze heeft rossig haar, een lichte huidskleur en draagt een bril.

De politie vraagt mensen die Lindsey na maandag nog hebben gezien of weten waar zij mogelijk verblijft, om zich te melden.

In onderstaande video zie je wat je moet doen als iemand vermist raakt: