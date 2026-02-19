Zorgen om vermiste Senna (15) uit Appingedam

De 15-jarige Senna is sinds afgelopen dinsdag vermist uit Appingedam. Ze werd rond 14:00 uur voor het laatst gezien op het treinstation aan de Pastorielaan. Het is onduidelijk waar zij daarna heen is gegaan.

Senna is 1.55 meter lang, heeft een lichte huidskleur en een slank postuur. Ze droeg een donkerroze hoofddoek, een lichtbruine jas met bontkraag, een blauwe spijkerbroek met diamantjes en bruin gekleurde schoenen met diamantjes.

Heb jij haar gezien?

Wie informatie heeft over haar verblijfplaats kan bellen met de opsporingstiplijn via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.

In deze video kan je zien wat je moet doen als iemand vermist raakt: