Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Politie op zoek naar vermiste Menno (28) uit Sittard

Vermissing

Vandaag, 21:29

Link gekopieerd

De politie is op zoek naar de 28-jarige Menno uit Sittard. De man is sinds donderdagochtend vermist. Hij is voor het laatst gezien op de Markt in de Limburgse plaats.

Menno heeft een verstandelijke beperking waardoor hij een achtergesteld cognitief vermogen heeft. Het is onbekend in welke richting hij is vertrokken, maar hij verplaatst zich mogelijk te voet.

Signalement

Menno is ongeveer 1.85 meter lang en heeft bruin/zwart haar. Hij heeft een klein sikje en draagt een donkergroene/grijze jas met bontkraag en capuchon van merk Parajumpers. Daarnaast draagt Menno een legergroen vest, zwarte spijkerbroek met scheur op knie, en zwarte schoenen van merk Nike. Ook heeft hij een tatoeage op zijn onderarm.

De politie vraagt iedereen die meer weet over de vermissing van Menno contact op te nemen met de politie.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.