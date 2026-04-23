Politie op zoek naar vermiste Menno (28) uit Sittard

De politie is op zoek naar de 28-jarige Menno uit Sittard. De man is sinds donderdagochtend vermist. Hij is voor het laatst gezien op de Markt in de Limburgse plaats.

Menno heeft een verstandelijke beperking waardoor hij een achtergesteld cognitief vermogen heeft. Het is onbekend in welke richting hij is vertrokken, maar hij verplaatst zich mogelijk te voet.

Signalement

Menno is ongeveer 1.85 meter lang en heeft bruin/zwart haar. Hij heeft een klein sikje en draagt een donkergroene/grijze jas met bontkraag en capuchon van merk Parajumpers. Daarnaast draagt Menno een legergroen vest, zwarte spijkerbroek met scheur op knie, en zwarte schoenen van merk Nike. Ook heeft hij een tatoeage op zijn onderarm.

De politie vraagt iedereen die meer weet over de vermissing van Menno contact op te nemen met de politie.