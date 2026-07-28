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Politie op zoek naar William (27) uit Roermond, al meer dan een week vermist

Vermissing

Vandaag, 13:29

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De politie is op zoek naar de 27-jarige William, die op vrijdag 17 juli vanuit Roermond mogelijk is vertrokken in de richting van Den Bosch. William is voor het laatst gezien in de wijk De Donderberg. Mogelijk verplaatst hij zich met een grijze Toyota Aygo met kenteken 6KJL68.

De familie en de politie maken zich zorgen om het welzijn van William. Hij is tussen de 1.85 tot 1.90 meter lang, heeft een smal postuur en een lichte huidskleur. William heeft een donkere haarkleur. De politie roept iedereen op die meer weet zich te melden.

In bovenstaande video zie je wat je moet doen als iemand vermist raakt.

Vermiste jongen (27) uit Roermond. Beeld: politie.

Vermiste jongen (27) uit Roermond. Beeld: politie.

Door Redactie Hart van Nederland

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