Man komt in problemen tijdens zwemmen en overlijdt in Oostkapelle

Bij het strand van Oostkapelle is maandagavond een man overleden. De man kwam in de problemen tijdens het zwemmen. Dat meldt de politie na berichtgeving van de Zeeuwse krant PZC. Het slachtoffer is nog gereanimeerd, maar de hulp mocht niet baten.

Rond 20.15 uur raakte de man vermist. Volgens PZC kwamen meerdere boten van reddingsbrigade KNRM en een helikopter naar Oostkapelle. De man werd al snel aangetroffen en naar de kant gebracht.

De identiteit van het slachtoffer is niet bekend. De politie onderzoekt de toedracht.