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Nederlanders die vermist waren in Malawi weer terecht

Nederlanders die vermist waren in Malawi weer terecht

Overig buitenlands nieuws

Vandaag, 20:06

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Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) komt met goed nieuws: de vier Nederlanders die vermist raakten op het Malawimeer, in het zuidoosten van Afrika, zijn weer terecht. Afgelopen zondag kwamen de vier Nederlanders niet aan op bestemming, waarna er alarm werd geslagen en een grote zoekactie werd opgezet. Met resultaat, want alle vier de opvarenden staan weer veilig op de kade.

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Zondag staken de vier het Malawimeer over. Ze vertrokken vanuit Tanzania, om via het water met een speedboot Malawi te bereiken. Toen ze zondag niet op de aangegeven tijd aankwamen in Malawi, werd er een poosje later alarm geslagen. Meerdere instanties sloegen de handen ineen om de Nederlanders te zoeken.

BuZa laat nu dus weten dat het viertal veilig is teruggevonden en dat hen medische hulp is geboden. Vanwege privacyoverwegingen worden er momenteel geen verdere details bekendgemaakt door BuZa.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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