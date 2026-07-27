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Vier Nederlanders vermist na oversteek met speedboot over Malawimeer

Vier Nederlanders vermist na oversteek met speedboot over Malawimeer

Ongeluk

Vandaag, 14:56

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Vier Nederlanders worden vermist op het Malawimeer in zuidelijk Afrika. Volgens de Malawische nieuwssite Nyasa Times kwamen zij zondag met drie lokale bemanningsleden niet aan op hun bestemming na een oversteek met een speedboot van Mbamba Bay in Tanzania naar Nkhata Bay in Malawi. Hulpdiensten zijn een zoekactie gestart.

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De vermiste speedboot had volgens Nyasa Times op de verwachte aankomsttijd in Nkhata Bay moeten arriveren, maar dat gebeurde niet. Daarop zijn hulpdiensten begonnen met een zoektocht. Ook zijn vissers en andere schippers gevraagd uit te kijken naar de boot en de opvarenden en eventuele waarnemingen door te geven aan de autoriteiten.

Buitenlandse Zaken in contact met familie

Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten bekend te zijn met de zaak. "Wij verlenen consulaire bijstand aan de familie in deze moeilijke tijd", zegt een woordvoerder.

Medewerkers van de Nederlandse ambassade hebben contact met de lokale autoriteiten. Het ministerie kon de details die door Malawische media zijn gemeld niet bevestigen.

Door ANP
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