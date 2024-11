Lichaam in bos is van vermiste Dennis die met hond Nora verdween

Zaterdagochtend is het stoffelijk overschot van de vermiste Dennis uit Enschede gevonden in een bosgebied bij Lonneker. De politie heeft het gebied afgesloten voor verder onderzoek. De politie zocht al een week naar de 55-jarige man. Een misdrijf is uitgesloten, zegt de politie na de vondst van het lichaam.

Dennis, een 55-jarige man, werd op 12 november voor het laatst gezien toen hij met zijn hond Nora een wandeling maakte in de bossen rondom de luchthaven van Lonneker. Zijn hond werd een paar dagen later gevonden, maar van Dennis ontbrak sindsdien elk spoor. De afgelopen week werd er intensief gezocht door verschillende zoekteams, vrijwilligers en droneteams. Deze zoektocht werd zaterdag abrupt beëindigd na de ontdekking van het lichaam.