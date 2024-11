Dennis en hond Nora al dagen vermist, politie tast in het duister

De politie is op zoek naar de vermiste Dennis en zijn hond Nora. De man uit Enschede is afgelopen dinsdag voor het laatst gezien met zijn hond. De politie is met dringende urgentie naar hem op zoek omdat Dennis medicijnen gebruikt.

In de ochtend van dinsdag 12 november is Dennis vertrokken met zijn hond Nora, en vanaf dat moment is er niks meer van hem vernomen. Hij droeg op dat moment een kobaltblauwe jas. Ze zijn vertrokken vanaf het Achtervoort in Enschede in onbekende richting. "Het is van noodzaak dat Dennis snel wordt gevonden, omdat hij medicijnen in moet nemen", vertelt een politiewoordvoerder aan Hart van Nederland.

Dringend opzoek

Ondanks dat er afgelopen dagen meerdere meldingen binnen zijn gekomen, heeft de politie nog geen aanknopingspunten over waar Dennis kan zijn. "We hebben gekeken op plekken waarvan we weten dat hij graag komt, maar daar hebben we niks gevonden. We tasten nog in het duister."

Het vinden van Dennis is ook extra lastig omdat hij zijn telefoon uit heeft staan. Daardoor kan er geen signaal gevonden worden waar hij en zijn Duitse staande Nora zich bevinden. "We hopen dat mensen in en rondom Enschede mee uitkijken naar Dennis en Nora."