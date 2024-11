Hoop gloort: vermiste hond Nora gevonden, Dennis nog spoorloos

Meer dan een week waren Dennis Gellekink en zijn hond Nora uit Enschede spoorloos. De familie vreesde het ergste, maar sinds woensdag is er een sprankje hoop. Hond Nora is namelijk levend teruggevonden in de bossen bij het vliegveld van Enschede, meldt het AD.

Met Nora gaat het naar omstandigheden goed, al was ze uitgeput, uitgehongerd en zat ze onder de teken. "Ze was ontzettend blij ons te zien, maar leek ook verdrietig, alsof ze zich schuldig voelde. Dat is natuurlijk nergens voor nodig," vertelt Moniek, de zus van Dennis, aan de krant.

In stroomversnelling

De vondst van Nora heeft de zoektocht naar Dennis in een stroomversnelling gebracht. Sinds woensdagmiddag zijn extra teams ingezet, waaronder een veteranengroep en de brandweer. "Het heeft veel te lang geduurd voordat de politie in actie kwam, maar nu wordt er volop gezocht," zegt Moniek.

Naast reddingshonden en drones met warmtecamera’s wordt ook hulp ingeroepen van buitenlandse teams. Familie, vrienden en vrijwilligers gaan ondertussen onvermoeibaar door met zoeken in de bossen rondom het vliegveld.

Niet op eigen houtje zoeken

Hoewel de hulp enorm wordt gewaardeerd, roept de familie op om niet op eigen houtje te zoeken. "De exacte plek waar Nora is gevonden, houden we liever voor ons. Het is belangrijk dat hulpdiensten hun werk goed kunnen doen," legt Moniek uit. Wie wil helpen, kan dat alleen in overleg.

De familie blijft hopen op een goede afloop en is dankbaar voor de vele steun die zij ontvangen. De zoektocht naar Dennis gaat donderdag onverminderd verder.