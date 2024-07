Hulpdiensten vinden niemand bij zoektocht naar vermiste zwemmer bij Haags strand

Na een zoektocht van anderhalf uur hebben de hulpdiensten en tientallen omstanders niemand aangetroffen in he water bij het strand Kijkduin in Den Haag. In de namiddag werd er een melding gedaan van een mogelijke vermissing.

Even voor 16.10 uur kreeg de kustwacht een melding van een incident. Omstanders zagen de man onder water gaan, maar niet meer boven komen. Volgens de melding zou het gaan om een man tussen de 25 en 30 jaar.

Ter land, ter zee en in de lucht

Naast hulpdiensten zoals de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) en de reddingsbrigade zoeken met voertuigen op het water, hielpen ook strandgangers mee met de zoektocht. Zo maakten zij een langs menselijk ketting om in het water te zoeken naar de mogelijk vermiste zwemmer.

Ook vanuit de lucht werd er gezocht. Zo vloog er een vliegtuig van de Kustwacht boven het gebied. Op beelden is er ook een helikopter te zien.