Politie op zoek naar 54-jarige Maaike uit Ter Idzard

De politie is op zoek naar de 54-jarige Maaike, die dinsdag 30 juni voor het laatst is gezien in het Friese Ter Idzard. Omstreeks 15.15 uur is zij in een zwarte Toyota Aygo met oranje/bruinkleurige spiegels en kenteken 22XFT2 in onbekende richting vertrokken.

De vrouw is 54 jaar en heeft een lichte huidskleur. Ze heeft grijs, halflang haar en is 1.65 meter lang. Mogelijk draagt Maaike onder meer een korte blauwe broek en crocs-sandalen.

In bovenstaande video zie je wat je moet doen als iemand vermist raakt.

De politie vraagt iedereen op die meer weet zich te melden. Mensen die de zwarte auto ergens zien staan worden verzocht de politie te bellen op 0900-8844 en de locatie van het voertuig door te geven.