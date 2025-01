Familie overleden Marjolein dankbaar voor 'alle tijd, energie en moeite'

De familie van de onlangs overleden Marjolein bedankt op Instagram iedereen die de afgelopen dagen heeft gezocht naar de 38-jarige vrouw uit Rotterdam. Maandagmiddag werd een lichaam gevonden in de Kralingse Plas. De politie bevestigde maandagmiddag op X dat het om Marjolein gaat. De familie bedankt iedereen voor "de tijd, energie en moeite" die is gestoken in de zoektocht.

"Op een van de mooiste plekken van Rotterdam is helaas Marjolein levenloos aangetroffen vandaag", staat te lezen in het bericht op Instagram . "Van nachtmerrie naar tragedie in vier dagen. Ontredderd, ongeloof en vooral verdriet overheerst", aldus de familie.

'Hartverwarmend en ontroerend'

De familie laat weten dat het "hartverwarmend en ontroerend is dat iedereen zijn bijdrage aan de zoektocht heeft gegeven", en ze willen "iedereen nogmaals danken voor alle tijd, energie en moeite".

Marjolein werd sinds vorige week donderdag vermist. Ze zou haar dochtertje ophalen bij de kinderopvang, maar kwam daar nooit aan. Maandag werd in het bos nabij de Kralingse Plas gezocht, waar haar lichaam uiteindelijk werd gevonden. De politie zegt dat er geen sprake is van een misdrijf.

Heb je gevoelens over zelfdoding? Praten kan opluchten. Je kan 24 uur per dag, zeven dagen per week anoniem chatten via 113.nl of bellen met 113 of 0800-0113 (gratis).