Burgemeester na dood jongen (8): ergste scenario waarheid

Burgemeester Erik de Groot van de Overijsselse gemeente Steenwijkerland heeft in een verklaring zijn medeleven uitgesproken met de ouders en familie van de 8-jarige jongen uit Steenwijk die zondag dood werd gevonden. "Het ergste scenario is waarheid geworden", zegt hij over het overlijden van het kind, dat sinds zaterdagavond vermist was.

Zowel zaterdag als zondag hebben honderden mensen naar de jongen gezocht. Ook werden politiehelikopters en het Veteranen Search Team ingezet. "Daarbij hadden we allemaal de hoop dat hij levend gevonden zou worden", zegt De Groot. "Helaas mocht dat niet zo zijn."

Volgens de burgemeester waren de betrokkenheid en saamhorigheid enorm. "Het is hartverwarmend om te zien dat er in moeilijke tijden zoveel steun is." Mensen leggen bloemen op de plek waar de jongen is gevonden.

Het lichaam van de jongen werd gevonden in het water van het Steenwijkerdiep, tegenover het Chinese restaurant van zijn ouders. Volgens de politie is er geen enkele reden om uit te gaan van een misdrijf.