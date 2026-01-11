Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Burgemeester na dood jongen (8): ergste scenario waarheid

Vermissing

Vandaag, 20:31 - Update: 42 minuten geleden

Link gekopieerd

Burgemeester Erik de Groot van de Overijsselse gemeente Steenwijkerland heeft in een verklaring zijn medeleven uitgesproken met de ouders en familie van de 8-jarige jongen uit Steenwijk die zondag dood werd gevonden. "Het ergste scenario is waarheid geworden", zegt hij over het overlijden van het kind, dat sinds zaterdagavond vermist was.

Zowel zaterdag als zondag hebben honderden mensen naar de jongen gezocht. Ook werden politiehelikopters en het Veteranen Search Team ingezet. "Daarbij hadden we allemaal de hoop dat hij levend gevonden zou worden", zegt De Groot. "Helaas mocht dat niet zo zijn."

Volgens de burgemeester waren de betrokkenheid en saamhorigheid enorm. "Het is hartverwarmend om te zien dat er in moeilijke tijden zoveel steun is." Mensen leggen bloemen op de plek waar de jongen is gevonden.

Het lichaam van de jongen werd gevonden in het water van het Steenwijkerdiep, tegenover het Chinese restaurant van zijn ouders. Volgens de politie is er geen enkele reden om uit te gaan van een misdrijf.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Lichaam vermiste jongen (8) uit Steenwijk gevonden
Lichaam vermiste jongen (8) uit Steenwijk gevonden
Vermiste jongen (8) uit Steenwijk dood gevonden
Vermiste jongen (8) uit Steenwijk dood gevonden

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.