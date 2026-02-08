Volg Hart van Nederland
Vermiste man (50) uit Venhorst is gevonden

Vandaag, 13:42

De 50-jarige man uit Venhorst is levend teruggevonden. Dat laat de politie weten aan Hart van Nederland. Hij was sinds donderdagochtend opeens verdwenen.

De politie vloog zaterdag nog een ronde met de helikopter in de hoop de vermiste man op te sporen. Dat leverde toen niet iets op. Dit liet Omroep Brabant gisteren weten.

De politie had te weinige aanknopingspunten voor een officiële zoektocht, daarvoor was namelijk een aanknopingspunt of specifieker zoekgebied nodig. Wel is er volgens Omroep Brabant een buurtonderzoek gedaan en werd er digitaal gezocht naar een aanknopingspunt.

Waar de man de afgelopen dagen verbleef, kon de politiewoordvoerder niet vertellen aan Hart van Nederland.

Door Redactie Hart van Nederland

