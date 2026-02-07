Politie zet helikopter in bij zoektocht naar vermiste Bart uit Venhorst

De politie heeft zaterdag een helikopter ingezet bij de zoektocht naar de vermiste Bart uit Venhorst. De 50-jarige man vertrok donderdagochtend rond 05.30 uur te voet vanuit zijn woning en is sindsdien niet meer gezien. De helikopter vloog boven het dorp en de directe omgeving, maar leverde geen nieuwe aanwijzingen op, schrijft Omroep Brabant.

Er wordt nog geen gerichte zoekactie op straat gehouden, omdat het zoekgebied te groot is. Wel voert de politie een buurtonderzoek uit en wordt digitaal gezocht naar mogelijke aanknopingspunten.

Signalement

Bart is ongeveer 1,84 meter lang, heeft een gezet postuur en draagt een bril. Hij heeft donkerblond haar met een lichte krul, blonde wenkbrauwen en blauwe ogen. Vermoedelijk droeg hij bij zijn vermissing een zwarte winterjas, een zwarte of donkerblauwe spijkerbroek en zwarte wandel- of werkschoenen. Opvallend is dat hij geen telefoon bij zich had toen hij vertrok.

De politie roept mensen die iets weten over Bart op om zich te melden. Tips zijn op dit moment het belangrijkste aanknopingspunt in de zoektocht.