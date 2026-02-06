Volg Hart van Nederland
Bart (50) sinds donderdagochtend vroeg vermist uit Venhorst

Vermissing

Vandaag, 11:33

De 50-jarige Bart uit het Brabantse Venhorst wordt sinds donderdag vermist. Hij vertrok die ochtend rond 5.30 uur te voet vanuit zijn woning. Sindsdien ontbreekt ieder spoor van hem en is niet bekend waar hij naartoe is gegaan.

Bart had op het moment van vertrek geen telefoon bij zich. Dat maakt het lastig om contact met hem te krijgen. Er zijn tot nu toe geen aanwijzingen over zijn mogelijke bestemming of wat er met hem is gebeurd.

Signalement

Bart is 1.84 meter lang en heeft een gezet postuur. Hij heeft donkerblond, licht krullend haar en blauwe ogen. Volgens de beschikbare informatie droeg Bart vermoedelijk een zwarte winterjas, een zwarte of donkerblauwe spijkerbroek en zwarte wandelschoenen.

Mensen die Bart hebben gezien na donderdagochtend 5.30 uur, of die meer informatie hebben die kan helpen bij het onderzoek, worden gevraagd zich te melden bij de politie.

Door Redactie Hart van Nederland

