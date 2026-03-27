Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
OM eist tbs met dwangverpleging voor doodsteken vader in woning Rijswijk

Rechtszaak

Vandaag, 11:33

Link gekopieerd

Het OM heeft vrijdag bij de rechtbank in Den Haag tbs met dwangverpleging geëist tegen Samad S. (40) voor het doodsteken van zijn vader in november 2024. Dat gebeurde in de woning van het 70-jarige slachtoffer aan de Haagweg in Rijswijk, waar S. tijdelijk woonde.

Volgens het Pieter Baan Centrum verkeerde S. op het moment van de doodslag in een psychose en is hij volledig ontoerekeningsvatbaar. De officier van justitie nam die conclusie over en vroeg de rechtbank de verdachte te ontslaan van alle rechtsvervolging, waarbij geen gevangenisstraf past.

In de video hieronder zie je hoe de verdachte na het incident wordt aangehouden door de politie:

Politie treft dode aan in woning Rijswijk, verdachte gearresteerd
0:40

"Ik kreeg paranoïde wanen. Door de wanen dacht ik dat mensen achter me aan zaten. Ik was heel erg aan het hallucineren", vertelde S. de rechtbank. "Ik werd wakker met stemmen die mij zeiden dat er gevaar was en me opdracht gaven naar beneden te gaan om mijn vader te snijden. Dat is toen gebeurd." S. zei dat hij acht maanden geleden tot het besef kwam dat hij zijn eigen vader heeft gedood. "Tot die tijd ging ik ervan uit dat het niet mijn vader was."

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.