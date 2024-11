Lichaam gevonden in Haagse woning, verdachte 250 meter verderop gearresteerd

In een woning aan de Haagweg in het Zuid-Hollandse Rijswijk is maandagavond een overleden persoon aangetroffen. Later op de avond heeft een arrestatieteam van de politie verderop in de straat een verdachte gearresteerd, laat een woordvoerder weten. Een misdrijf wordt niet uitgesloten.

Het lichaam van het slachtoffer werd rond 21.00 uur gevonden in een woning aan de Haagweg. Uit het onderzoek van de politie kwam al snel een ander adres verderop in dezelfde straat naar voren. Dit leidde rond 23.30 uur tot een inval door een arrestatieteam in een woning op de Haagweg nummer 80, op zo’n 250 meter van de vindplaats.

Een woordvoerder van de politie laat aan Hart van Nederland weten dat de opgepakt verdachte een man is, over de identiteit van het slachtoffer is nog niets duidelijk. De politie is nog bezig met het onderzoek en hoopt later op de dag met meer informatie te komen.