Slachtoffer van misdrijf in Rijswijk blijkt 70-jarige bewoner

Het slachtoffer dat maandagavond dood is aangetroffen in een woning in Rijswijk is een 70-jarige man. Hij was de bewoner van het pand aan de Haagweg in de Zuid-Hollandse plaats. Na onderzoek van de politie blijkt dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. De al eerder opgepakte verdachte is een 39-jarige man. De politie gaat uit van een incident "in de familiaire sfeer". Dat maakt de politie woensdag bekend in een verklaring.

De melding kwam maandag binnen van een bezorgde kennis. Vervolgens ging de politie maandagavond rond 20:30 uur langs bij de woning. Zij troffen de man aan. Door onderzoek kon vastgesteld worden dat het ging om een misdrijf.

Iets later kon het arrestatieteam van de politie een verdachte uit Rijswijk slechts 250 meter verderop, in een andere woning aan de Haagweg, aanhouden. Vrijdag wordt de man voorgeleid aan de rechter-commissaris. Meerdere media melden dat de verdachte de zoon is van het slachtoffer. Daarover doet de politie woensdag geen mededelingen.

Hierboven in de video is te zien hoe de verdachte werd aangehouden.

Burgemeester Rijswijk

"Afschuwelijk dat een inwoner door een misdrijf is overleden. Iedereen is hier ontzettend van geschrokken", zegt burgemeester Huri Sahin. "Mijn gedachten gaan in eerste instantie uit naar het slachtoffer en zijn nabestaanden. Veel buurtbewoners kenden het slachtoffer. Ik wens alle betrokkenen veel sterkte met dit tragische verlies."

Hart van Nederland / ANP