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Paul V. (39) moet 21 jaar cel in voor doden ex Laura (30) met hondenketting

Paul V. (39) moet 21 jaar cel in voor doden ex Laura (30) met hondenketting

Rechtszaak

Vandaag, 14:56

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De rechtbank in Den Haag heeft woensdag de 39-jarige Paul V. veroordeeld tot 21 jaar cel voor het doden van zijn 30-jarige ex-partner Laura. De rechtbank acht bewezen dat de man haar op 29 januari 2024 heeft gewurgd met een hondenketting. V. heeft altijd ontkend en beweerd dat de vrouw zichzelf heeft omgebracht.

V. heeft verklaard dat hij Laura 's ochtends heeft gevonden met de ketting om haar hals, in de woonkamer van hun woning aan het Lepelaarsoord in Leiden; de daarbij behorende riem was aan een verwarmingsbuis bevestigd. De vrouw overleed een dag later in een ziekenhuis.

De zussen van Laura maakten in mei gebruik van hun spreekrecht. Daarin vertelden ze hoe het met Laura was in het ziekenhuis:

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Zussen emotioneel in rechtbank: 'Herkende Laura niet meer'

Op het moment dat V. Laura zou hebben gewurgd, waren de twee kinderen (destijds 7 en 9 jaar oud) en V.'s inwonende moeder in het huis aanwezig.

Slachtoffer en verdachte hadden ongeveer 13 jaar een relatie. Laura maakte daar in april 2023 een eind aan. V. zou naar een andere woning verhuizen. Op de dag van de moord zou hij het huis aan het Lepelaarsoord definitief verlaten.

Vooropgezet plan

Volgens de rechtbank heeft V. de vrouw met een vooropgezet plan van het leven beroofd en de zelfdoding in scène gezet. Uit onderzoek naar de telefoon van V. is gebleken dat hij onder meer heeft gezocht naar manieren om een strop te knopen en naar rechterlijke uitspraken over zelfmoord. Hij schafte online de hondenriem aan.

Door ANP

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