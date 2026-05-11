Zussen over Laura na wurging met hondenketting: 'Ze was zo toegetakeld'

Rechtszaak

Vandaag, 20:51

Het Openbaar Ministerie heeft maandag 18 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 39-jarige Paul V. uit Leiden. Volgens justitie heeft hij zijn ex-partner Laura (30) met een metalen hondenketting gewurgd in hun woning aan het Lepelaarsoord.

Laura overleed een dag later in het ziekenhuis aan haar verwondingen. De verdachte zegt dat de vrouw zichzelf van het leven heeft beroofd, maar volgens justitie wijst niets daarop. Het OM denkt juist dat de zelfdoding in scène is gezet. "Berekenend en kil", noemde de officier van justitie het handelen van de verdachte.

Kinderen waren thuis tijdens geweld

Op het moment van het geweld waren ook de twee kinderen van het stel, toen 7 en 9 jaar oud, en de moeder van de verdachte in de woning aanwezig. Volgens het OM is sprake van "het sluitstuk van intieme terreur binnen een relatie".

"Zijn eigen kinderen heeft hij een onbezorgde jeugd ontzegd", zei de officier van justitie in de rechtszaal. "Het trauma dat hun eigen vader hun heeft toegebracht, heeft hen voor het leven getekend."

De relatie tussen Laura en de verdachte duurde ongeveer 13 jaar. In april 2023 maakte Laura daar een einde aan. Volgens justitie verheugde zij zich juist op een leven zonder haar partner.

Zussen spreken in rechtbank

Tijdens de inhoudelijke behandeling namen de zussen van Laura het woord. Ze vertelden hoe heftig het was om haar zus in het ziekenhuis te zien. "Toen ik haar in het ziekenhuis zag, schrok ik zo erg dat ik haar bijna niet herkende. Ze was zo toegetakeld. Zo kwetsbaar. En het beeld van hoe ze daar lag, laat me niet meer los", zegt een van hen.

Gedragsdeskundigen hebben bij de verdachte een narcistische persoonlijkheidsstoornis vastgesteld. Volgens hen is er kans op herhaling. Het proces gaat woensdag verder met het pleidooi van de advocaten van de verdachte.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

