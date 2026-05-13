Familie overtuigd: Laura (30) vermoord met hondenketting

Volgens de ouders en twee zussen van Laura van Laar (30) heeft de 39-jarige verdachte Paul V. uit Leiden haar met een hondenketting om het leven gebracht. Daarna zou hij het hebben doen lijken alsof sprake was van zelfdoding. De nabestaanden vragen de rechtbank V. te veroordelen voor moord. De advocaten van Paul V. pleiten voor vrijspraak.

Dat bleek woensdag tijdens de tweede inhoudelijke zittingsdag in de rechtbank in Den Haag. Het Openbaar Ministerie eiste maandag 18 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor doodslag; justitie meent dat V. de vrouw met een hondenketting heeft gewurgd. Volgens het OM zijn er tal van aanwijzingen voor een geplande levensberoving (moord), maar ontbreekt daarvoor het harde bewijs.

De nabestaanden van Laura zijn het daar niet mee eens. Volgens hun advocaat Richard Korver heeft V. in de periode voor de fatale dag online zoekopdrachten naar moord en zelfmoord uitgevoerd, heeft hij zijn partner die nacht beneden in de woning opgewacht, gedood en vervolgens een zelfdoding in scène gezet. "Wie haar dood slechts ziet als het fatale einde van een relatie, mist het patroon dat eraan voorafging. Cliënten vragen uw rechtbank het patroon te benoemen voor wat het is. Niet als incident, niet als relationele tragedie - maar als moord."

Einde relatie

De relatie tussen Laura en verdachte, die samen twee kinderen hadden, was voorbij. V. zou op 29 januari 2024 naar een andere woning verhuizen. Hij zou het einde van de relatie niet hebben kunnen verkroppen.

V. belde op die ochtend 112 en meldde dat hij zijn partner in de woonkamer van hun woning aan het Lepelaarsoord in Leiden had gevonden. Zij had zichzelf volgens zijn verklaring verstikt met een hondenketting, die aan een verwarmingsbuis was vastgemaakt. Het slachtoffer overleed een dag later in een ziekenhuis.

Vrijspraak

V.'s advocaten menen dat hij juist heeft geprobeerd haar leven te redden toen hij haar in de woonkamer vond, haar hals omsnoerd door een hondenketting die aan een verwarmingsbuis was bevestigd. Zij haalden twee pathologen aan, die los van elkaar tot de conclusie kwamen dat de letsels van de vrouw waarschijnlijker passen bij zelfdoding dan bij moord.

Volgens de advocaten is de eis van 18 jaar cel en tbs "als een mokerslag binnengekomen" bij V. Zij menen dat die strafeis niet in lijn is met andere zaken waarin het Openbaar Ministerie alleen bewijs ziet voor doodslag en niet voor een vooropgezette moord. De advocaten stellen bovendien dat er in de zaak van V. onvoldoende basis is voor het opleggen van tbs.

De rechtbank doet op 24 juni uitspraak.