Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Oud-burgemeester Hendrik-Ido-Ambacht ontkent ontucht: 'Ik fungeerde als praatpaal'

Rechtszaak

Vandaag, 13:01

Link gekopieerd

Oud-burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht Herman J. (77), die wordt verdacht van het bezit van kinderporno, zegt dat iemand hem die bestanden heeft toegestuurd. De verdachte verscheen dinsdag voor het eerst op een openbare zitting in de rechtbank in Rotterdam. Hij wordt ook verdacht van ontucht, iets wat hij ontkent.

J. was van 1996 tot 2011 burgemeester van het Zuid-Hollandse Hendrik-Ido-Ambacht. Het vermeende misbruik van een jonge man zou hebben plaatsgevonden tussen 2005 en 2016. "Ik heb geen enkele herinnering aan welk seksueel contact dan ook", zei J. "Dus heeft het ook niet plaatsgevonden."

Hij noemde de situatie met het vermeende slachtoffer "verdrietig". Volgens de verdachte voerde hij in die periode lange gesprekken met hem. "Ik fungeerde als praatpaal."

Benieuwd welke straffen er zijn in Nederland? In bovenstaande video leggen we dat voor je uit.

Geen stoornissen vastgesteld

Bij de verdachte zijn geen stoornissen vastgesteld. "Ook geen pedofiele stoornis", benadrukte J. tegenover de aanwezige pers. De politie hield hem op 17 februari aan. De rechtbank wees een verzoek af om zijn proces in vrijheid af te wachten, vanwege het risico op herhaling. Volgens de rechtbank heeft J. onvoldoende openheid gegeven over zijn "seksuele beleving en de feiten".

Daarnaast is volgens de rechtbank nog altijd sprake van een ernstige verdenking. Ook zijn er zorgen over chats van J. die in het dossier zitten. Die komen waarschijnlijk aan bod tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak.

De zaak wordt op 23 juni inhoudelijk behandeld in Dordrecht.

Door ANP

Lees ook

Oud-burgemeester Hendrik-Ido-Ambacht nu ook verdacht van ontucht
Oud-burgemeester Hendrik-Ido-Ambacht nu ook verdacht van ontucht
Oud-burgemeester Hendrik-Ido-Ambacht vast voor bezit kinderporno
Oud-burgemeester Hendrik-Ido-Ambacht vast voor bezit kinderporno

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.