Oud-burgemeester Hendrik-Ido-Ambacht ontkent ontucht: 'Ik fungeerde als praatpaal'

Oud-burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht Herman J. (77), die wordt verdacht van het bezit van kinderporno, zegt dat iemand hem die bestanden heeft toegestuurd. De verdachte verscheen dinsdag voor het eerst op een openbare zitting in de rechtbank in Rotterdam. Hij wordt ook verdacht van ontucht, iets wat hij ontkent.

J. was van 1996 tot 2011 burgemeester van het Zuid-Hollandse Hendrik-Ido-Ambacht. Het vermeende misbruik van een jonge man zou hebben plaatsgevonden tussen 2005 en 2016. "Ik heb geen enkele herinnering aan welk seksueel contact dan ook", zei J. "Dus heeft het ook niet plaatsgevonden."

Hij noemde de situatie met het vermeende slachtoffer "verdrietig". Volgens de verdachte voerde hij in die periode lange gesprekken met hem. "Ik fungeerde als praatpaal."

Geen stoornissen vastgesteld

Bij de verdachte zijn geen stoornissen vastgesteld. "Ook geen pedofiele stoornis", benadrukte J. tegenover de aanwezige pers. De politie hield hem op 17 februari aan. De rechtbank wees een verzoek af om zijn proces in vrijheid af te wachten, vanwege het risico op herhaling. Volgens de rechtbank heeft J. onvoldoende openheid gegeven over zijn "seksuele beleving en de feiten".

Daarnaast is volgens de rechtbank nog altijd sprake van een ernstige verdenking. Ook zijn er zorgen over chats van J. die in het dossier zitten. Die komen waarschijnlijk aan bod tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak.

De zaak wordt op 23 juni inhoudelijk behandeld in Dordrecht.