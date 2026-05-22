Oud-burgemeester Hendrik-Ido-Ambacht nu ook verdacht van ontucht

Crime

Vandaag, 13:32

De oud-burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht Herman J. wordt niet alleen verdacht van het bezit van kinderporno, maar ook van ontucht. Dat werd dinsdag duidelijk tijdens een eerste zitting in de rechtbank in Rotterdam. Hij wordt ervan verdacht dat hij tussen 2005 en 2016 een jonge man zou hebben gedwongen tot ontucht. Het slachtoffer was veel jonger.

De politie hield de 77-jarige verdachte op 17 februari aan, op verdenking van het bezit van kinderpornografisch beeldmateriaal tussen januari 2023 en oktober vorig jaar. In de rechtbank in Rotterdam is dinsdagochtend de eerste zitting.

Zijn advocaat Robert van der Laan laat aan weten dat zijn cliënt daarbij aanwezig is. De advocaat zal de rechtbank vragen de voorlopige hechtenis te schorsen, zodat J. zijn strafzaak in vrijheid kan afwachten. Een woordvoerster van het OM zegt niet te kunnen reageren.

J. was burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht van 1996 tot 2011. De vermeende ontucht speelde zich zowel tijdens zijn burgemeesterschap als in de jaren daarna af. De raadsman zegt dat J. de beschuldiging van ontucht ontkent.

