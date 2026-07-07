Oud-burgemeester krijgt celstraf voor kinderporno, straatnaambord weg

De rechtbank in Dordrecht heeft oud-burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht Herman J. (77) dinsdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar, waarvan vier maanden voorwaardelijk. Hij krijgt de straf voor het verspreiden, aanbieden, verwerven en bezitten van kinderpornografisch beeldmateriaal. De opgelegde straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.

J. was burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht van 1996 tot 2011. De politie hield hem op 17 februari van dit jaar aan. Op in beslag genomen gegevensdragers werden 1036 beelden gevonden, waaronder 632 foto's en 404 video's van seksuele handelingen met soms zeer jonge kinderen.

Vrijspraak voor ontuchtzaak

De rechtbank spreekt J. vrij van de beschuldiging van ontucht met een veel jongere man tussen 2005 en 2016. J. heeft dat misbruik altijd ontkend. Volgens de rechtbank is er onvoldoende steunbewijs. Er zijn wel verklaringen van de ouders van het vermeende slachtoffer, maar die geven volgens de rechtbank onvoldoende duidelijkheid over wat er precies is gebeurd.

In het vonnis schrijft de rechtbank: "In zijn zoektocht naar nieuwe prikkels is verdachte kennelijk beland in de verwerpelijke wereld van kinderporno. Voor de verdachte lag de focus enkel op de bevrediging van zijn eigen seksuele behoeftes. Hij heeft in dat kader beelden bekeken, bewaard en doorgestuurd."

Straatnaambord tijdelijk verwijderd

Ondanks de gedeeltelijke vrijspraak legt de rechtbank een gevangenisstraf van twaalf maanden op. "Een lagere straf doet onvoldoende recht aan de ernst van het bewezenverklaarde feit, de proceshouding van de verdachte en de gevaarzetting die daarvan uitgaat." Vier maanden van de straf zijn voorwaardelijk, zodat J. in de toekomst behandelingen kan volgen.

De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft na de uitspraak besloten het straatnaambord met de naam van de oud-burgemeester tijdelijk te verwijderen. Pas als de uitspraak onherroepelijk is, beslist de gemeente of de straatnaam definitief wordt gewijzigd.

"We vinden het belangrijk om het strafproces zorgvuldig te volgen", laat burgemeester Van der Giessen in een verklaring weten. "Tegelijkertijd is de huidige uitspraak voor de gemeente wel een reden om deze stap te zetten." Aan de straat zijn geen panden, dus de maatregel heeft geen gevolgen voor adressen.