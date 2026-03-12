OM eist geen cel, wel tbs voor Jesse R. die moeder onthoofdde in Hellevoetsluis

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag tbs met dwangverpleging geëist tegen de 32-jarige Jesse R. voor het onthoofden van zijn moeder op 16 april vorig jaar in haar woning aan de Molenstraat in Hellevoetsluis. Volgens het OM is R. volledig ontoerekeningsvatbaar en moet de rechtbank hem ontslaan van rechtsvervolging.

Volgens deskundigen van het Pieter Baan Centrum, de observatiekliniek van justitie, verkeerde R. tijdens het plegen van het misdrijf in een psychose. Zij adviseren tbs met dwangverpleging. Het OM neemt die conclusie over en eiste geen gevangenisstraf.

Het lichaam van de vrouw werd door haar vriend gevonden. Hij zag dat R. wegrende en vluchtte in de auto van zijn moeder. R. werd op de A4 ter hoogte van Schiedam aangehouden. Het hoofd van zijn moeder lag in een tas op de bijrijdersstoel, evenals de bijl.

'Jesse, je vermoordt me'

"Ik ben ziek. Dat is mijn moeder fataal geworden. Dat zal ik nooit meer kunnen herstellen. Dat doet heel veel pijn", vertelde Jesse R. donderdag in de rechtbank. Op de dag van de moord had Jesse opnieuw last van waanbeelden. Hij stapte op zijn fiets en kocht een bijl bij de bouwmarkt. Daarmee sloeg hij meerdere keren met de bijl op de nek van zijn moeder. "Ze zei nog: Jesse, je vermoordt me."

De partner van de vrouw die vorig jaar in Hellevoetsluis door haar zoon werd onthoofd, heeft in de rechtbank verteld hoe hij haar aantrof. Hij was degene die kort na de moord de woning binnenliep en de hulpdiensten inschakelde. "Ik zag één groot bloedbad", zei hij donderdag in zijn slachtofferverklaring die in bovenstaande video te zien is. Bijna een jaar later achtervolgen de beelden hem nog steeds. Hij krijgt daarvoor behandeling. "Maar ik weet dat ik die beelden nóóit meer kwijt ga raken."