Slachtoffers zedenzaak Rob S. 'uitgekotst' in Haastrecht: 'Ze geloven ons niet'

Rechtszaak
Vandaag, 22:22
Rob S. (68) uit Haastrecht (Zuid-Holland) moest woensdag voor de rechter verschijnen omdat hij meerdere vrouwen zou hebben aangerand in zijn woonplaats. S. zou op de camping waar hij woont meerdere vrouwen hebben aangerand, ook iemand onder de 18 jaar.
S. wilde er in de rechtbank niets over zeggen. Ondertussen worden slachtoffers nog vaak met de nek aangekeken in Haastrecht. Veel mensen kennen elkaar daar. In de bovenstaande video doen de slachtoffers hun verhaal daarom anoniem.
