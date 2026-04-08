Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Geen celstraf voor Jesse R. (32), maar tbs na moord en onthoofding van moeder

Rechtszaak

Vandaag, 13:39 - Update: 4 minuten geleden

Link gekopieerd

De rechtbank in Dordrecht heeft woensdag bepaald dat Jesse R. (32) geen gevangenisstraf krijgt, maar tbs met dwangverpleging. Volgens de rechter kan de moord op zijn moeder (61) hem niet worden toegerekend vanwege zijn mentale gezondheid.

Op 16 april 2025 werd het lichaam van de vrouw door haar vriend gevonden. Hij zag dat R. wegrende en vluchtte in de auto van zijn moeder. Even later werd R. op de A4 ter hoogte van Schiedam aangehouden. Het hoofd van zijn moeder lag in een tas op de bijrijdersstoel, net als de bijl waarmee hij haar heeft vermoord.

In de maanden voorafgaand aan de moord was R. psychiatrisch ontregeld. Hij nam zijn medicatie niet in en kreeg waanbeelden. "Hij verkeerde in de veronderstelling dat zijn biologische ouders eigenlijk zijn pleegouders waren, die hem probeerden te vergiftigen. Hij had een vreselijk plan: hij moest zijn ouders onthoofden", zei de officier van justitie.

'Gaat veel tijd kosten'

De verdediging van R. had gevraagd voor extra onderzoek naar zijn huidige psychiatrische toestand. De verdediging van R. had gevraagd om extra onderzoek naar zijn huidige psychiatrische toestand en pleitte voor het opleggen van tbs met voorwaarden in plaats van tbs met dwang.

De rechtbank laat weten dat hier geen ruimte voor is: "Het zal de behandelaars veel tijd gaan kosten om de verdachte goed te leren kennen en in te kunnen schatten. Het gaat er niet alleen om of hij geen psychose meer heeft. Het is ook belangrijk om hem langdurig goed te monitoren voor wat betreft het middelengebruik."

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Zoon (31) van onthoofde vrouw Hellevoetsluis schreef online over mentale problemen
Zoon (31) van onthoofde vrouw Hellevoetsluis schreef online over mentale problemen
Dit is wat we nu weten over de onthoofde vrouw in Hellevoetsluis
Dit is wat we nu weten over de onthoofde vrouw in Hellevoetsluis

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.