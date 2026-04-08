Geen celstraf voor Jesse R. (32), maar tbs na moord en onthoofding van moeder

De rechtbank in Dordrecht heeft woensdag bepaald dat Jesse R. (32) geen gevangenisstraf krijgt, maar tbs met dwangverpleging. Volgens de rechter kan de moord op zijn moeder (61) hem niet worden toegerekend vanwege zijn mentale gezondheid.

Op 16 april 2025 werd het lichaam van de vrouw door haar vriend gevonden. Hij zag dat R. wegrende en vluchtte in de auto van zijn moeder. Even later werd R. op de A4 ter hoogte van Schiedam aangehouden. Het hoofd van zijn moeder lag in een tas op de bijrijdersstoel, net als de bijl waarmee hij haar heeft vermoord.

Benieuwd wat voor straffen er zijn in Nederland? Bekijk de video bovenaan het artikel.

In de maanden voorafgaand aan de moord was R. psychiatrisch ontregeld. Hij nam zijn medicatie niet in en kreeg waanbeelden. "Hij verkeerde in de veronderstelling dat zijn biologische ouders eigenlijk zijn pleegouders waren, die hem probeerden te vergiftigen. Hij had een vreselijk plan: hij moest zijn ouders onthoofden", zei de officier van justitie.

'Gaat veel tijd kosten'

De verdediging van R. had gevraagd om extra onderzoek naar zijn huidige psychiatrische toestand en pleitte voor het opleggen van tbs met voorwaarden in plaats van tbs met dwang.

De rechtbank laat weten dat hier geen ruimte voor is: "Het zal de behandelaars veel tijd gaan kosten om de verdachte goed te leren kennen en in te kunnen schatten. Het gaat er niet alleen om of hij geen psychose meer heeft. Het is ook belangrijk om hem langdurig goed te monitoren voor wat betreft het middelengebruik."