Cel geëist tegen man (33) voor vernielen 32 graven in Den Haag

Het Openbaar Ministerie heeft zestien maanden cel geëist, waarvan acht voorwaardelijk, tegen de 33-jarige Stefan V. voor het vernielen van 32 graven en urnen op begraafplaats Westduin in Den Haag. Dit vond plaats in februari en maart vorig jaar. V. ontkende donderdag in de rechtbank dat hij verantwoordelijk is voor de vernielingen.

Tijdens een proeftijd van drie jaar wil het OM dat V. zich houdt aan een meldplicht en moet hij meewerken aan middelencontroles. Daarnaast vraagt de officier de rechtbank om V. een locatieverbod van 5 jaar op te leggen voor de omgeving van de begraafplaats.

Dakloze

Volgens justitie gebruikte V. de begraafplaats om toegang te krijgen tot een volkstuinencomplex waar hij als dakloze verbleef. Naast grafschennis wordt hij ook verdacht van diefstal van een gedenksteen en een grafmonument. V. werd op 8 oktober vorig jaar in Limburg aangehouden.

Bij de zaak zijn 23 aangiftes gedaan, waarbij ook graven van baby's en kinderen werden vernield. Op de begraafplaats zijn een jas en parfumfles gevonden met het DNA van V., en bij hem is inbrekersgerei aangetroffen dat hij naar eigen zeggen nodig had om sloten te forceren op het volkstuincomplex. Wel zou V. de grafschennis hebben bekend tegenover zijn zus.

Eerder veroordeeld

De verdachte uit Roermond is eerder veroordeeld voor grafschennis op dezelfde begraafplaats in 2017 en kwam in 2021 vrij. De gevangenis in Vught waarschuwde toen al dat hij door psychische problemen zou kunnen terugkeren.

De rechtbank doet op 12 maart uitspraak.