De rechtbank in Alkmaar heeft Thijmen V. (33) uit Heerhugowaard veroordeeld tot twaalf jaar cel voor het doden van zijn 66-jarige vader op 10 januari 2021 en het verbergen van het lichaam. De opgelegde straf is gelijk aan de strafeis van het Openbaar Ministerie.

In februari 2021 werd het slachtoffer als vermist opgegeven. In november 2024 vond de politie in hun gezamenlijke woning de resten van het slachtoffer. Het lichaam was in 238 stukken gedeeld en werd bewaard in twee vriezers en een opbergbox.

'Weerzinwekkend en respectloos'

"De verdachte heeft op gruwelijke wijze zijn vader om het leven gebracht", oordeelt de rechtbank. Dat hij het lichaam in stukken deelde en jarenlang bewaarde, noemt de rechtbank "een weerzinwekkende en respectloze daad, die veel impact heeft op de naasten van het slachtoffer".

Volgens de verdachte was er sprake van zelfverdediging na een aanval van zijn vader met een mes, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Uit onderzoek is gebleken dat de man door verwurging om het leven is gekomen. De rechtbank acht V. verminderd toerekeningsvatbaar.

De ex-vriendin van V. staat op een later moment terecht voor haar bijdrage aan het wegmaken van het lichaam. Ze kocht de volgende dag onder meer flessen met bleekmiddel, schoonmaakdoekjes en vuilniszakken bij twee supermarkten.