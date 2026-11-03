OM eist 12 jaar cel tegen man die vader in 238 stukken zou hebben gesneden

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag twaalf jaar cel geëist tegen de 33-jarige Thijmen V. uit Heerhugowaard. Hij wordt ervan verdacht zijn vader in januari 2021 te hebben gedood en het lichaam vervolgens in 238 stukken te hebben gesneden. De lichaamsresten werden pas ruim drieënhalf jaar later gevonden in de woning van de verdachte.

Volgens het OM ontstond op 10 januari 2021 een hevige vechtpartij tussen vader en zoon. Daarbij zou de vader acht keer hard op zijn hoofd zijn geslagen met een voorwerp, mogelijk een boeddhabeeldje. Volgens een forensisch patholoog van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is het slachtoffer mogelijk ook gewurgd.

Lichaamsdelen jarenlang bewaard

Na de dood van zijn vader zou V. het lichaam in 238 stukken hebben gehakt en gesneden. De lichaamsdelen zouden zijn verdeeld over negentien vuilniszakken en ruim drieënhalf jaar zijn bewaard in twee vriezers en een opbergbox in zijn woning. In november 2024 ontdekte de politie de resten.

De verdachte stelt dat hij uit zelfverdediging handelde, nadat zijn vader hem met een mes zou hebben aangevallen. Het OM gelooft dat verhaal niet. "Hij heeft het lichaam weggeruimd en liegt jarenlang tegen de politie en de omgeving", zei de officier van justitie dinsdag in de rechtbank in Alkmaar.

OM: 'Gruwelijk en mensonterend'

De officier van justitie sprak tijdens de zitting van een gruwelijke behandeling van het slachtoffer. "Hij schrikt niet, probeert niet in paniek het leed te herstellen. Integendeel. Hij snijdt, zaagt en hakt zijn vader in 238 stukken. En tegen zijn omgeving zegt hij dat zijn vader naar het buitenland is vertrokken. Hij heeft zijn vader op een gruwelijke, volstrekt respectloze en mensonterende wijze behandeld."

Volgens een psychiater en een psycholoog is V. licht verminderd toerekeningsvatbaar. Het OM neemt die conclusie over.