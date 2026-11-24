Verdachte Jean Gardy L. (22) uit Zelhem ontkent dat hij als stagiair veertien jonge kinderen heeft misbruikt in het zwembad. "Ik probeerde ze te helpen bij de zwemles als het niet lukte, meer niet. Ik heb niks gedaan", verklaarde de oud-stagiair dinsdag tijdens de eerste dag van de inhoudelijke behandeling van zijn strafzaak in de rechtbank in Zutphen.

De man wordt ervan verdacht tussen augustus en december 2024 tijdens zwemlessen seksuele handelingen te hebben verricht bij veertien kinderen onder de 12 jaar. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij in het Gelderse Hengelo ook ontucht gepleegd met een 6-jarig meisje, en had hij kinderporno in zijn bezit, zo bleek uit de aanklacht.

Kanteltechnieken

L. verklaarde tegenover de rechter dat hij nooit alleen met de kinderen was en altijd onder toezicht van een of meerdere badmeesters werkte. Hij hielp kinderen met bijvoorbeeld kanteltechnieken en gaf instructies. "Dan moest ik ze ook aanraken, vooral op de rug." Van seksuele handelingen was nooit sprake, zei hij.

De man erkende dat hij soms kinderen bij de billen heeft aangeraakt, maar dat was volgens hem om te voorkomen dat iemand verdronk. Op de vraag van de rechter of hij erover nagedacht heeft dat dat gevoelig kon liggen, antwoordde hij: "Daar ben ik nooit mee bezig geweest." De kinderen heeft hij nooit in de schaamstreek aangeraakt, zegt hij. "Daar was ik heel oplettend op tijdens de zwemles."

'Niet in mijn denkwijze'

De zaak kwam aan het rollen nadat ouders melding hadden gemaakt van mogelijk ongewenste aanrakingen. Aanvankelijk ging het om twee meldingen, later kwamen daar meer verklaringen van andere kinderen en ouders bij. L. vindt alle meldingen "heel vervelend" en is verbaasd. "Ik heb het niet gedaan en het zit ook niet in mijn denkwijze."

Uit de verklaringen die de rechter bespreekt, komt naar voren dat meerdere kinderen hebben gezegd dat zij tijdens de zwemles op een intieme plek zijn aangeraakt. Dat zou bij sommigen ook onder hun zwemkleding zijn gebeurd.

Studioverhoren

De vraag is hoe valide deze zijn. Vanuit de verdediging is een deskundige gevraagd dit te onderzoeken. De conclusie daaruit is dat de verklaringen "verminderd valide" zijn. Dit komt onder meer door suggestieve vragen die zijn gesteld aan de kinderen, door ouders maar ook in de studioverhoren door de politie. Ook zijn de verklaringen volgens de expert "heel detailarm". "Bij alle verklaringen zie ik rode vlaggen, dat maakt de kans dat het klopt kleiner", zei de rechtspsycholoog.

Dinsdagmiddag komen de ouders van de slachtoffers aan het woord.